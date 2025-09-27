En Coro: Sexagenario apuñaló a su expareja y la comunidad intentó lincharlo

Un sexagenario apuñaló a su expareja, cuando se encontraba en su vivienda de la urbanización Las Eugenias de Coro.

La arremetida generó indignación entre los vecinos de la docente y tomaron represalias contra su expareja, Alpidio Esteban Campos.

El agresor quedó herido en la calle de la quinta etapa en un intento de linchamiento, reseñó el periodista, Gerardo Morón, a través de sus redes sociales.

La mujer sufrió heridas con arma blanca, una de las cuales le afectó los tendones de la mano izquierda, mientras que Campo quedó politraumatizado.

Este último fue llevado aparte a la emergencia del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana para el diagnóstico médico que acompañará las actas relacionadas con su arresto por el delito de lesiones y violencia contra la mujer.

Noticia al Día