En dos pedazos se partió el chasis de una camioneta cuando viajaba cargado de pasajeros hacia la Alta Guajira

En dos pedazos se partió el chasis de una camioneta, cuando cubría la ruta de Uribia a la Alta Guajira, en Colombia.

La ruptura de la pieza provocó que la parte de atrás de la camioneta quedara en el asfalto, conllevando al terror entre los pasajeros que viajaban en ella. Afortunadamente, el suceso no dejó heridos ni víctimas que lamentar.

El sucesos fue reportado por los usuarios, quienes catalogaron lo sucedido como un milagro. "Es probable que el accidente haya sido causado por el desgaste o la falta de mantenimiento de la camioneta, o quizás por la sobrecarga de pasajeros. Es fundamental que las autoridades de tránsito y los propietarios de los vehículos de transporte público tomen medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros".