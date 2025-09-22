En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La muerte de Elizabeth del Carmen Suárez Nelo, de 26 años, fue esclarecida por detectives del CICPC.

Las autoridades informaron, que la víctima fue hallada sin vida el pasado 16 de septiembre, en la carretera Lara-Falcón, a la altura de Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, municipio Urdaneta del estado Lara.

Inicialmente, fue reportada como un suicidio por ahorcamiento; sin embargo, las investigaciones arrojaron que se trató de un femicidio y el responsable fue su pareja, Oscar Eliezer Salom, de 28 años, con quien tenía una relación desde los 13 años de edad.

Los detectives indicaron, que ambos comenzaron a discutir porque ella no quería seguir con la relación. Durante el altercado, Salom la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. Para simular un suicidio, utilizó una cuerda y la colgó, para así desvirtuar a las autoridades. La víctima dejó cuatro niños en orfandad.

​Salom fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día

