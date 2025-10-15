La pequeña Rebeca González, de 5 años de edad, fue víctima de una picada por escorpión (alacrán) la tarde de este martes, 14 de octubre en la comunidad de El Venado, parroquia Montaña Verde, municipio Torre, del estado Lara.

Según relató su madre, María Yajure, el hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde, cuando la niña se estaba secando el cuerpo con una toalla y en donde el animal estaba provocando un grito en la menor que puso en alerta a su progenitora quien se dio cuenta del escorpión y notó había picado a la menor en el cuello.

La señora rápidamente la llevó a un centro médico cercano en El Venado, allí le brindaron los primeros auxilios para estabilizarla. Sin embargo, la niña fue trasladada al servicio de Toxicología del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo para recibir el tratamiento indicado.

Ante la emergencia, los familiares se comunicaron con el Mayor Luis Contreras, del cuerpo de Bomberos del INEA, experto en mordeduras de serpientes y escorpiones.

El Mayor Contreras informó que el veneno del escorpión es neurotóxico, lo que significa que ataca directamente el sistema nervioso. Sus efectos en el cuerpo humano incluyen:

Dificultad para movilizar los músculos del cuerpo.

Pancreatitis.

Edema pulmonar.

Riesgo de muerte si el afectado no recibe el suero antiescorpiónico (antiofídico) dentro de las primeras seis (6) horas tras la picadura.

El experto recordó que los meses de julio, agosto, septiembre y octubre son considerados los de mayor proliferación de escorpiones. Por ello, el Mayor Contreras hizo un llamado a la comunidad a estar "pilas" y extremar las precauciones para evitar este tipo de incidentes domésticos.

