En Los Puertos de Altagracia: Incendiaron cables de una empresa de fibra óptica para extorsionarlos
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), aprehendieron a dos extorsionadores que operaban en los sectores Las Salinas y San Críspulo de la parroquia Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia.

Los detenidos fueron identificados como Richard José Castillo Bracho (40) y Fran José Bracho Aguirre (23), quienes, gracias a las pesquisas se conoció que han extorsionado al menos cinco víctimas, incluyendo a comerciantes y empresas de servicios.

Mediante exhaustivas investigaciones de campo y experticias documentales, se determinó que el modus operandi de estos delincuentes consistía en captar a comerciantes de la zona para exigirles altas sumas de dinero en divisas, a través de llamadas y mensajes de texto, a cambio de no atentar contra sus negocios.

Además, fueron los responsables de actos de sabotaje a empresas de fibra óptica, a las que cortaban e incendiaron los cables para infundir temor y obligarlas a pagar extorsiones.

Por este hecho se lograron colectar como evidencias dos motocicletas y un teléfono celular utilizados en sus actividades delictivas. Los aprehendidos quedaron a disposición de las Fiscalías 15° y 44° del Ministerio Público del estado Zulia, extensión Cabimas.

