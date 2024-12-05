Lunes 22 de septiembre de 2025
En menos de 12 horas: Capturan a cinco personas e incautan 36 panelas de droga en Mara y Guajira

Arduos procedimientos efectuados en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, dieron como resultado la incautación de 36 panelas…

Por Greily Nuñez

En menos de 12 horas: Capturan a cinco personas e incautan 36 panelas de droga en Mara y Guajira
Arduos procedimientos efectuados en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, dieron como resultado la incautación de 36 panelas de droga y la detención de cinco personas.

En menos de 12 horas las comisiones del destacamento N° 112 del Comando de Zona N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana, lograron ejecutar los dos procedimientos.

El primer caso se registró a las 9:00 de la noche del miércoles 4 de diciembre, cuando visualizaron a dos mujeres en moto por el sector El Cero, perteneciente a la parroquia Elías Sánchez Rubio del municipio Guajira.

Al momento de requerirle la respectiva documentación a la conductora, observaron su nerviosismo, por lo que procedieron a requisarla a ella y su acompañante.

Al revisar sus pertenencias, se logró detectar dentro de un bolso, la cantidad de 16 envoltorios de presunta droga denominada marihuana, la cual arrojó un peso de ocho kilos 660 gramos y 2 envoltorios de forma irregular de presunta droga denominada cocaína, que arrojó un peso aproximado de un kilo 300 gramos, para un total de 18 panelas con un peso neto 9 kilos 960 gramos.

Las detenidas quedaron plenamente identificadas como: Yesibel Moreno, de 30 años de edad y Dayana Espina, de 32 años de edad, ambas oriundas de la población de Carrasquero, municipio Mara.

En La Sierrita

Las labores de inteligencia no cesaron y aproximadamente a las 5:00 de la mañana del día de este jueves 5 de diciembre, se ejecutó un segundo procedimiento en la zona rural “Las Cabrias”, perteneciente a la parroquia La Sierrita del municipio Mara.

Según los funcionarios actuantes, se encontraban realizando labores de inteligencia y patrullajes en la zona, cuando visualizaron a tres hombres en una moto y al observar la comisión en la zona intrincada, pretendieron huir.

Sin embargo, los uniformados lograron aprehenderlos. Los sujetos llevaban 18 panelas de marihuana ocultos en un saco, la cual arrojó un peso total de 10 kilos 448 gramos.

Los detenidos quedaron plenamente identificados como: Deivys Segundo Montiel Urdaneta, de 24 años de edad, Jesús Antonio Velásquez Nava de 34 años de edad y Luis Manuel Arteaga Castillo de 31 años de edad, nativos del municipio Jesús Enrique Lossada.

Ambos procedimientos, quedaron a orden del Ministerio Publico.

Noticia al Día / Nota de prensa

