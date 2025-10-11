En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

Once venezolanos fueron expulsados de Perú tras realizar un operativo por la Unidad de seguridad del Estado de la Región Policial de Arequipa.

Los venezolanos fueron llevados hasta el Puesto de Control Fronterizo de Desaguadero (Puno), punto limítrofe con Bolivia.

Con esta acción, la Región Policial Arequipa, la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Gobierno Regional de Arequipa reafirmaron su compromiso de mantener el orden interno, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa migratoria.

Noticia al Día / Gob.Pe