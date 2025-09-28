En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

Una venezolana fue atacada por un antisocial, quien intentó degollarla, en Perú.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre, cuando la joven, Andrea Campos, salió de su casa a buscar a su hijo al colegio. Sin embargo, la joven nunca llegó a retirar a su niño, puesto que un maleante, cuya identidad desconocen, la atacó y le cortó el cuello.

Campos dio a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, indicando que el maleante le tenía vigilada su rutina diaria. “No tengo problemas con nadie. No sé quién fue. Estoy aterrada, en pánico, y temo por mi vida”, expresó en sus redes.

Gracias a la intervención de vecinos y a su propia reacción, logró sobrevivir. Actualmente, se encuentra bajo resguardo, mientras la Policía Nacional del Perú investiga el caso. La denunciante ha presentado las acusaciones correspondientes y exige que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.

En su publicación, compartió imágenes y videos del momento, recopilados por ella y sus vecinos, como evidencia del ataque. Su mensaje, cargado de miedo y fe, ha generado una ola de solidaridad entre migrantes y defensores de derechos humanos.

Noticia al Día