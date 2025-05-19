En Portuguesa: Se metió a una casa a robar y al verse descubierto por el dueño lo asfixió con una franela y lo lanzó a un río

El cadáver de Ramón Ignacio Silva Bolívar, de 51 años, fue encontrado el pasado 12 de mayo a orillas del Río Guanare, parroquia La Capilla del municipio Guanarito, en Portuguesa.

Su hallazgo fue materia de investigación para los detectives del CICPC quienes esclarecieron su asesinato.

Los funcionarios informaron que Silva acudió a su vivienda y se percató que dentro del inmueble se encontraban José Alberto Canelones Díaz (19), junto al hijo de su vecina, de nombre Kleyber Bolívar Álvarez (19), aun por ubicar; hurtando sus pertenencias.

Los ladrones al verse descubiertos optaron por someterlo. Le ataron sus manos con un mecate y lo trasladaron hasta la orilla del Río Guanare, donde lo asfixiaron con una franela.

Una vez fallecido, le ataron las piernas y lo lanzaron al río. Luego regresaron a la vivienda de la víctima y le robaron su Keeway Horse, placa AB7P35L, una bomba para agua y los documentos personales de la víctima.

Canelones fue detenido en el Barrio Tierra Santa, recuperándose los documentos de la víctima; quedando a la orden de la Fiscalía Primera Del Ministerio Público de la Primera Circunscripción del estado Portuguesa.

Noticia al Día