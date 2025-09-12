Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

La mañana de este viernes, 12 de septiembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de las instalaciones de la estación de bombeo del Tanque Inos, en la carretera H de Cabimas, en Zulia.

El hombre, identificado como, Eduardo Enrique Chirinos Romero, de aproximadamente 25 años, fue encontrado tendido en el piso, boca abajo, vestía una franela azul y un pantalón negro, según reseñó El Regional del Zulia.

El hallazgo se dio a conocer a través de las redes sociales. Las autoridades competentes se encuentran investigando las causas de la muerte y se espera un pronunciamiento oficial para ofrecer más detalles sobre el suceso.

Noticia al Día