Encuentran a un venezolano muerto en su departamento de Villa Urquiza: Estaba atado de pies y manos

Un hombre de nacionalidad venezolana fue encontrado muerto y maniatado en un departamento del barrio porteño de Villa Urquiza.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que una empleada doméstica llamó al 911 para denunciar que halló el cuerpo del dueño de la casa sin signos vitales.

Personal de la Comisaría Vecinal 12C se movilizó al edificio situado en la calle Blanco Encalada al 4600 y encontró el lugar revuelto, aunque las puertas de acceso no estaban violentadas.

La víctima de 34 años, se dedicaba a los negocios financieros, al tiempo que interviene en la investigación la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Por su parte, el financista fue identificado como Juan de Dios Briceño Araujo y no presentaba antecedentes penales, mientras que los efectivos policiales lo hallaron atado de pies y manos con un cinto en el cuello.

Finalmente, el cadáver fue retirado en una unidad de los Bomberos de la Ciudad y se espera que se realice la autopsia.

Noticia al Día/Información de Noticias Argentinas