Jueves 04 de septiembre de 2025
Sucesos

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Sigue el despliegue

Por Greily Nuñez

El cadáver de otro pescador fue encontrado en aguas del Lago de Maracaibo, a la altura del municipio La Cañada de Urdaneta.

La víctima, identificada como, Yovani Benito González, de 41 años, fue el quinto pescador que murió debido a la tormenta registrada la noche del martes 2 de septiembre, en la región zuliana.

Tanto Benito González como, Albany Enrique Fernández, de 53 años, Jhony Alexis Galue Polanco, de 50, Johandry Alexis Galue Galue, de 30 y Yorman Rafael Castillo Ortega, de 30 años, se encontraban en sus respectivas lanchas, cuando fueron sorprendidos por el temporal de lluvia y ráfagas de vientos huracanados.

Al desaparecer en aguas del Lago, sus demás compañeros y familiares reportaron la situación a los organismos competentes, por lo que efectivos de Protección Civil Zulia, Bomberos de la Cañada de Urdaneta y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se activaron en las labores de búsqueda y rescate.

Presuntamente, una mujer también se encuentra desaparecida y las autoridades siguen en la búsqueda.

Noticia al Día

