Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

El cadáver de otro pescador fue encontrado en aguas del Lago de Maracaibo, a la altura del municipio La Cañada de Urdaneta.

La víctima, identificada como, Yovani Benito González, de 41 años, fue el quinto pescador que murió debido a la tormenta registrada la noche del martes 2 de septiembre, en la región zuliana.

Tanto Benito González como, Albany Enrique Fernández, de 53 años, Jhony Alexis Galue Polanco, de 50, Johandry Alexis Galue Galue, de 30 y Yorman Rafael Castillo Ortega, de 30 años, se encontraban en sus respectivas lanchas, cuando fueron sorprendidos por el temporal de lluvia y ráfagas de vientos huracanados.

Al desaparecer en aguas del Lago, sus demás compañeros y familiares reportaron la situación a los organismos competentes, por lo que efectivos de Protección Civil Zulia, Bomberos de la Cañada de Urdaneta y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se activaron en las labores de búsqueda y rescate.

Presuntamente, una mujer también se encuentra desaparecida y las autoridades siguen en la búsqueda.

Noticia al Día