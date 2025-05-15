Luego de varias horas de búsqueda, este miércoles por la tarde fueron hallados sin vida los dos adolescentes que estaban reportados como desaparecidos en el área lacustre de Lagunillas de la Costa Oriental del Lago del estado Zulia.

Un grupo de buzos a bordo de la embarcación “Katy I” fueron quienes localizaron el par de cuerpos. El general (B), Robin Matheus, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Lagunillas, confirmó las muertes por inmersión.

Los muchachos respondían a los nombres de Diego Armando Marín Rodríguez y Samuel José Briceño Luna, ambos de 14 años de edad. Sus cuerpos fueron encontrados a 100 metros del muelle Zulima, zona petrolera del mencionado municipio.

Trascendió que el par de adolescentes se bañaban en el Lago junto a otros tres amigos cuando repentinamente, un remolino los succionó llevándolos al lecho marino. Sus compañeros al percatarse de la situación, lograron nadar hasta la orilla, según informó en sus redes el diario El Regional del Zulia.

