Encuentran un cuerpo de una mujer flotando en playa de Lechería

Alrededor de las 9:00 a.m., de este lunes 3 de febrero, en la playa Lido, ubicada en Lechería, estado Anzoátegui, se descubrió un cuerpo flotando. Transeúntes alertaron a las autoridades, quienes de inmediato se movilizaron al lugar.

La víctima fue identificada como Ana Cecilia Méndez de Veliz, una mujer de 72 años de nacionalidad peruana. El reconocimiento fue realizado por su esposo, Luis Fernando Veliz Palacios, también de nacionalidad peruana, quien se encontraba en el lugar del hallazgo.

Funcionarios de Protección Civil y Bomberos se encargaron de recuperar el cadáver, el cual fue entregado a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para las investigaciones correspondientes.

Según declaraciones del esposo, ambos residían en el conjunto residencial Babilonia, ubicado en la misma ciudad de Lechería.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar las causas de la muerte de la Sra. Méndez de Veliz.

