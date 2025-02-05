Enfrentamiento con el CPNB dejó un hampón muerto en Cabimas

Fuentes policiales informaron que el sujeto era buscado por las autoridades de esa localidad por su presunta vinculación en varios hechos delictivos.

Un enfrentamiento a tiros con funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), dejó como resultado un delincuente muerto en el sector Monte Claro, parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, estado Zulia. Se llamaba Sergio Javier Andazol Barrios, de 31 años de edad.

Fuentes policiales indicaron que el careo se produjo tras un arduo trabajo de investigación y búsqueda, en las inmediaciones de una cancha de usos múltiples que hay en la referida comunidad. Tras verse acorralado, Andazol Barrios hizo frente a la comisión y recibió tres plomazos.

Fue llevado hasta el ambulatorio El Lucero pero ingresó sin signos vitales. Sergio Javier Andazol Barrios era requerido por las autoridades por su presunta participación en varios hechos delictivos, según informó en su página de noticias el diario El Regional del Zulia.

Noticia al Día / El Regional del Zulia