Enfrentamiento con policías en Santa Lucía dejó un delincuente muerto que venía huyendo desde Falcón

Funcionarios adscritos a la División contra la Delincuencia Organizada (DCDO) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron abatir en horas de la noche de este viernes ocho de agosto a un peligroso antisocial solicitado por el delito de homicidio, quien venía huyendo desde el estado Falcón.

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones del puente O´leary, ubicado en la parroquia Santa Lucía, en la zona este de la capital zuliana, según un reporte publicado por el CPNB en Instagram. Era apodado "Joseito" y se ocultaba en una de las viejas casas de Santa Lucía para evadir a las autoridades.

Tras el despliegue, los funcionarios avistaron al hombre frente a la vivienda y al percatarse de la presencia policial, desenfundó un arma de fuego y se introdujo rápidamente en el inmueble. Los funcionarios descendieron de la unidad radiopatrullera para darle seguimiento y fueron recibidos con disparos, lo que generó un intercambio de disparos.

"El Joseito" resultó herido en el enfrentamiento y fue trasladado al Hospital Central Dr. Urquinaona, donde falleció minutos después de su ingreso, según lo indicado en el reporte médico. En la casa domde se estaba enconchando las autoridades encontraron un arma de fuego calibre 7.65 y un teléfono celular.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones en torno a sus posibles vínculos con organizaciones delictivas del occidente del país.

Noticia al Día / Con información del dcdo_zulia Instagram