Era de Puntica de Piedra el abuelo hallado muerto en una cañada del Milagro

Como Luis Antonio Hernández, fue identificado el abuelo hallado muerto la mañana de este jueves 19-D, dentro de una cañada en la avenida El Milagro, a la altura del parque La Marina, en Maracaibo.

La víctima, de 75 años, salió de su casa en horas del mediodía del miércoles 18 de diciembre, para gestionar unos documentos para una operación de la vista de la cual había sido beneficiado, así lo dio a conocer su hijo para Noticia al Día.

No tuvo retorno

Al caer la tarde y ver que no llegaba, sus parientes comenzaron a buscarlo por todas las calles, avenidas y centros asistenciales a los que el abuelo frecuentaba, pero no dieron con su paradero.

"Yo salí desde ayer a buscarlo y no supe nada. Esta mañana cuando comencé a preguntar, me dijeron que habían encontrado a un señor tirado en la cañada. Me vine en la moto y cuando llegué ya le tenían la sábana puesta, hablé con el funcionario para corroborar y cuando levantó la sábana era mi tío", dijo su sobrino Daniel Morillo, para NAD.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos al comando policial de la parroquia Coquivacoa, resguardaron la escena y prestaron la colaboración para sacar el cuerpo de la cañada.

Por su parte, detectives del CICPC, realizaron el levantamiento correspondiente del cadáver y lo trasladaron a la morgue de la ciudad, para la autopsia correspondiente y así determinar la causa de su fallecimiento.

