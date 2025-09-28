Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Seis zulianos eran los ocupantes de las camionetas que se volcaron carretera Coro-Punto Fijo, a la altura de la parroquia Adícora del municipio Falcón.

Cuatro resultaron heridos y dos no sufrieron mayores daños. Estas personas estaban distribuidas entre la Chevrolet Hilux dorada que se volteó y el Jeep Frank Cherokee vinotinto.

El accidente se registró poco antes de las 11:00 de la mañana del sábado 27 de septiembre, de acuerdo con los reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y difundido por el periodista Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

Los ilesos quedaron identificados como, Gustavo Mendoza, de 37 años, conductor de la Hilux y María Mendoza, de 22 años, ocupante de la Cherokee.

Respecto a los lesionados, Francis Cotis, de 44 años, y Fabiana Mendoza, de 17 años, sufrieron traumatismo craneoencefálico. Mientras que, Atef Yarbus, de 44 años, sufrió traumatismo craneoencefálico, y Alejandra Vásquez, de 23 años, sufrió hematomas en la pierna izquierda y laceraciones.

Al sitio del accidente acudió Protección Civil municipal, Polifalcón, Bomberos Forestales Avanzada Santa Ana, Brigada Vial de Polifalcón y la PNB.

Noticia al Día