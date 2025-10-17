"Ese barbarazo acabó con to´": Le pidió prestado el teléfono a un vecino y le "vació" su cuenta bancaria

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal El Tigre de la policía científica lograron la captura de un sujeto identificado como José Luis Solórzano Márquez (19), tras comprobarse mediante un minucioso trabajo de investigación, experticias telefónicas y entrevistas, su responsabilidad en el delito de acceso indebido.

La detención se efectuó en el sector Cincuentenario, calle 8, parroquia Edmundo Barrios, municipio Simón Rodríguez, El Tigre, estado Anzoátegui. Solórzano, valiéndose de la confianza de su vecino, le solicitó el teléfono móvil prestado para ingresar indebidamente a la cuenta bancaria de la víctima, en la que se realizó diversos pagos a su propia cuenta bancaria a través de la modalidad de pago móvil.

Como resultado del procedimiento, se colectó como evidencia un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto G9, utilizado para cometer el hecho delictivo. Finalmente el detenido quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram