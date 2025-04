Esta es la empleada que planificó junto a su novio el asesinato de la periodista Mercedes Herrera

Franyelin Ortiz, una empleada doméstica de 25 años y quién se ganó la confianza de la periodista Mercedes Herrera, fue quien la asesinó.

El crimen lo planificó junto a novio Neiquel Gutiérrez, de 30 años y quien se encuentra evadiendo la justicia.

Lee también: A la periodista Mercedes Herrera la asesinó su trabajadora doméstica junto al novio para robarle mil dólares

El arduo trabajo de los detectives del CICPC dieron con el esclarecimiento del caso, hecho ocurrido en su inmueble de Altamira, avenida San Juan Bosco, parroquia y municipio Chacao del estado Miranda.

La periodista fue reportada como desaparecida por un primo, quien manifestó no saber de su paradero, sin embargo este pariente se dirigió hasta su casa y al ver sus documentos pero no sus dos teléfonos presumió que había subido al cerro El Ávila a ejercitarse y salió del inmueble, no la revisó.

Pasado el tiempo transcurrido para iniciar las investigaciones de rigor, los detectives decidieron ir hasta el inmueble de la periodista donde la encontraron muerta y en avanzado estado de descomposición.

Las averiguaciones determinaron que la responsable del crimen fue la empleada. Franyelin acudió a la vivienda de la víctima a realizar sus labores domésticas; sin embargo, había coordinado con su pareja Gutiérrez despojarla de artículos de valor y mil dólares. Cuando tenían el dinero y las pertenencias en sus manos decidieron asfixiarla, la envolvieron en sábanas y la dejaron tirada en su cama.

Los homicidas huyeron con pertenencias de la víctima, entre ellos sus celulares, con la finalidad de despistar a las autoridades, dejándolos abandonados en una unidad de transporte público que cubre la ruta Plaza Venezuela – Petare.

Noticia al Día