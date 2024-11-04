Esta mujer de 28 años se extravió y ahora se encuentra bajo resguardo en un comando de la PNB en Domitila Flores

Una mujer de 28 años se extravió y no recuerda dónde reside. Solo dice llamarse Vidalina.

Afortunadamente, la mujer fue visualizada por los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la estación de la parroquia Domitila Flores, quienes al verla desconcertada llegaron para brindarle ayuda.

Vidanila, como dice llamarse, se encuentra en el comando de la PNB, específicamente en el sector 14 de La Popular. Cualquier información puede ser de ayuda y para ellos los efectivos dejaron a la disposición los números: 0414.041.0.31/ 0416.610.50.92.

Noticia al Día