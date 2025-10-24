Estallaron dos tanquillas de Corpoelec frente al centro comercial Ciudad Chinita

‎Dos tanquillas de suministro eléctrico pertenecientes a la empresa Corpoelec, estallaron frente al centro comercial Ciudad Chinita, en Maracaibo.

El suceso ocurrió la tarde del jueves 23 de octubre, cuando los habitantes de las Torres del Saladillo, escucharon la fuerte explosión y reportaron la irregularidad al cuerpo de Bomberos de la región.‎

Las autoridades precisaron, que la explosión fue asumida por una cuadrilla especializada de Corpoelec, movilizada en la unidad 1052, para realizar las labores técnicas correspondientes. Las autoridades indicaron, que la situación fue controlada en su totalidad.

