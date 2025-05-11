Estranguló a su pareja y luego la llevó a un hospital informando que se había suicidado

Funcionarios del CICPC adscritos a la delegación municipal Mariara, realizaron la detención de Jesús Omar Jiménez Castillo (46), por el femicidio de su pareja Kahirelys Kharolina Duarte Salazar (20), hecho ocurrido en el sector El Tocó, parroquia y municipio Guacara del estado Carabobo.

Jiménez llegó a un centro de salud con su pareja e informó que había atentado contra su vida. Posteriormente, falleció.

La muerte en extrañas circunstancias fue notificada a las comisiones detectivescas, quienes determinaron que dicha versión era falsa. La necropsia realizada arrojó que murió por una golpiza.

El hombre, constantemente, agredía a la víctima; sin embargo, el día del hecho, tras una fuerte discusión, la agredió y la estranguló. Al verla malherida la llevó a un hospital, donde informó que la había encontrado suspendida con un mecate, a fin de desvirtuar su responsabilidad penal.

Quedando a disposición del Ministerio Público.

