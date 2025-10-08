Estudiante ataca a tres personas en un colegio por cumplir "reto viral" en Táchira

Durante la mañana de este miércoles, 8 de octubre un alarmante incidente se registró en el Colegio Virgen del Valle, ubicado en el sector Arjona del municipio Cárdenas, cuando un joven estudiante del segundo año hirió con arma blanca a tres personas, presuntamente como parte de un reto viral difundido en la plataforma TikTok.

De acuerdo a versiones extraoficiales, el menor ingresó a la institución a las 7:00 am y se dirigió al baño donde se cambió el uniforme por ropa de civil y se colocó una máscara. Posteriormente, atacó a una trabajadora del cafetín, a su hija y a un docente que se encontraba en el lugar. Testigos afirman que otro estudiante transmitió el hecho en vivo a través de TikTok.

El presunto reto, que habría sido originado en México, instruía al joven a herir a la primera mujer que encontrara en su camino. Según testigos, al ser retenido por las autoridades, el estudiante gritaba la frase: “No cumplí el reto”.

Las víctimas fueron atendidas de inmediato por los cuerpos de emergencia, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Colegio Virgen del Valle emitió un comunicado oficial en el que asegura haber actuado con rapidez para controlar la situación y reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes. Asimismo, hizo un llamado urgente a padres y representantes para ejercer una supervisión constante sobre el uso de tecnologías por parte de menores de edad.

Lee también: Exalumno abrió fuego en escuela y mató a una estudiante en Brasil

Noticia al Día con información de La Prensa de Táchira