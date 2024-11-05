Exalcalde de Mucuchíes reveló cómo se fugó de los calabozos de la PNB de Ejido, Mérida

El exalcalde de Mucuchíes, Abraham Hayón, fue detenido por pedir una intervención militar en Venezuela. Luego, huyó por un túnel construido debajo de su propia cama y ahora comienza el exilio en Madrid.

En una entrevista concedida para El Nacional, Hayón contó cómo hizo para fugarse del comando.

—¿Cómo se fugó ?

—Primero estuve en los dormitorios de los funcionarios. Ahí estudié sus movimientos, sobre todo los nocturnos. Estuve allí unos 10 días. Le propuse al comisario jefe, de apellido Pernía, que yo quería permanecer en una habitación solo, y no con 70 u 80 oficiales.

Entonces me dijo que podía tener una habitación con beneficios: una cocinera, que tenía que pagar yo, WiFi y con acceso al patio.

—¿Tenía que pagar por esos privilegios?

—Claro. Yo pagaba 2.000 dólares todas las semanas al comisario Pernía. Y aparte pagaba la cocinera, la televisión, el WiFi y la comida, que él también disfrutaba de eso.

—¿Cómo logró que le otorgara todos esos beneficios?

—El día 4 de septiembre me detienen y me llevan al recinto. El comisario Pernía lo primero que me dijo fue: “Tu boleta no está radiada. Si me das 25.000 dólares, te vas”. Yo le contesté que no contaba con ese dinero en el bolsillo y entonces quedé encarcelado y también retuvieron el vehículo de mi esposa. Pero después, poco a poco, me di cuenta de cómo funcionaba todo y me gané su confianza.

—¿Cómo logró construir un túnel en un recinto policial?

—El comisario me dijo que eligiera un espacio para poder construir mi suite, pero tenía que construirle un tribunal móvil y que le arreglara su oficina. Le dije que sí podía hacerlo, pero con personal de mi confianza. Entonces llamé a unos trabajadores de Colombia para que, en medio de las obras, construyeran un túnel. Medía apenas tres metros. Fue muy fácil escaparme. Fue de madrugada, cuando se fue la luz. En 45 segundos, ya estaba afuera.

Tuvo la complicidad de algún funcionario?

-No, ningún funcionario. Solo me fui ganando la confianza de los policías del centro y del comisario.

—¿Cómo sale de la prisión hasta Madrid?

—Viajé de forma clandestina hasta Curaçao. Allí tomé un vuelo hasta Ámsterdam y de allí a Madrid. No puedo dar más detalles por temas de seguridad.

—¿Ha habido detenciones culpabilizando a funcionarios?

—Hay muchos funcionarios detenidos que no tienen nada que ver porque yo no involucré a nadie en mi salida.

—¿Y cuáles son sus planes ahora en el exilio?

—Bueno, estoy en Madrid porque también soy ciudadano español, y lucharé desde aquí por la libertad de Venezuela.

Noticia al Día / El Nacional