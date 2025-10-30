Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

El crimen de la venezolana, Yaidi Garnica, sigue en juicio y el abogado de la familia, Braulio Jatar, informó que la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de la investigación judicial y advirtió que exigirán la pena máxima.

El asesinato ocurrió el pasado 15 de junio, cuando Garnica fue asesinada de un disparo de escopeta por uno de sus vecinos, en el Pasaje Acuario de Cerro Navia, en Santiago de Chile.

El hecho causó conmoción y fue considerado “un crimen de odio”.

A través de un video publicado en medios chilenos, Jatar explicó que se supone que la solicitud responde a la necesidad de ahondar en la investigación e insistió en que serán perseverantes en exigir la pena máxima para Miguel Sergio Cordero Toledo.

Contó que las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a varias personas golpeando el portón de la vivienda de Garnica, y allí comenzaron los empujones y manotazos. Luego, el acusado ingresó con una escopeta, se metió entre las personas, le apuntó a la víctima y accionó el arma.

A través de los medios, se difundió que la discusión comenzó por el alto volumen de la música y se quiso justificar el accionar de Cordero Toledo, fomentando un discurso de odio.

En el caso específico de la venezolana, se mencionó su nacionalidad para insultarla. “Vayan a escuchar música a su país, venezolanas culiás”, se escuchó la noche del crimen.

Noticia al Día / La Nación