Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Este miércoles se registró una explosión en una vivienda ubicada en la urbanización Fundación Mendoza, en Maracaibo. El cuerpo de bomberos acudió rápidamente al lugar para brindar apoyo y controlar la situación. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni personas lesionadas.

Un video publicado en la cuenta de Instagram del periodista Lenin Danieri muestra testimonios de vecinos del sector, quienes le informaron que en esa misma vivienda ocurrió una explosión similar hace algunos años, la cual sí dejó personas heridas

Aunque las causas del suceso actual aún no han sido confirmadas, las autoridades continúan investigando para determinar el origen de la explosión.

Noticia al Día / Lenin Danieri