Fallece médico venezolano al volcar su vehículo en Argentina

Alexis José Seco Hidalgo, murió en un accidente de tránsito, en la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 260, en Argentina. El vuelco sucedió la noche del sábado 8 de marzo.

La víctima, quien era médico cirujano y oriundo del estado Falcón, conducía su vehículo Ford Fiesta por la referida vialidad, cuando ocurrió la tragedia, aquella que provocó saliera expelido del automotor, indicó el periodista Gerardo Morón a través de su cuenta en Instagram.

Funcionarios del Destacamento policial de Puelén, encontraron a Seco Hidalgo aún con vida y lo trasladaron en ambulancia al hospital de esa localidad, pero murió poco después de ser ingresado.

