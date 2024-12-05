Fallece motorizado al ser impactado por un carro en la carretera Santa Bárbara-El Vigía

Cerca de las 7:20 de la noche del miércoles 4 de diciembre, se registró un accidente de tránsito a la altura del km 11 de la carretera Santa Bárbara- El Vigía.

Se pudo conocer, que el motorizado viajaba con sentido hacia Santa Bárbara, cuando fue impactado por el conductor de un vehículo, quien prefirió huir del lugar, así lo dio a conocer el reportero Freddy Alvarado, a través de su cuenta Instagram.

El mototaxista fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano, donde falleció posterior a su ingreso. La víctima pertenecía a la linea el colones revolucionario.

Noticia al Día