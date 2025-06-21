Falleció candidato a concejal tras ser arrollado por una gandola en Lara

Un Candidato a concejal perdió la vida tras ser arrollado por una gandola en Lara.

El accidente vial ocurrió en horas de la mañana del viernes 20 de junio, en la comunidad de Santa Rosalía, al oeste de Barquisimeto.

De acuerdo al parte de seguridad, el vehículo en el que se trasladaba el dirigente político Robert Adam, de 36 años, presentó una falla mecánica.

Al detenerse para verificar la avería, una unidad de transporte público chocó contra su automóvil. Debido al impacto, Adam fue expulsado del vehículo y atropellado posteriormente por una gandola que transitaba por la zona.

Aspirante a concejal

Robert Adam era comerciante y aspiraba a convertirse en concejal del municipio Torres, en Lara.

Su muerte ha generado profunda conmoción en la comunidad local y en el ámbito político regional.

Autoridades investigan responsabilidades

Funcionarios de tránsito y cuerpos de seguridad se presentaron en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones.

Se espera que las diligencias incluyan testimonios de testigos, revisión de cámaras de seguridad y peritajes técnicos sobre las condiciones de los vehículos implicados.

Reacciones de la comunidad

Vecinos y allegados del fallecido han expresado indignación y tristeza. Se han solicitado respuestas rápidas por parte del cuerpo policial y las autoridades municipales.

El municipio Torres, conocido por su activa vida política, enfrenta ahora la pérdida de uno de sus jóvenes dirigentes.

Noticia al Día / El Público TV