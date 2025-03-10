Falleció delivery venezolano al impactar contra un camión en Perú

Un delivery venezolano murió el pasado viernes 7 de marzo, cuando impactó su moto contra un camión, en la vía Panamericano Sur de Perú.

Según revelaron medios peruanos, José Ángel Araujo Rojas, de 28 años de edad, se dirigía a visitar a su novia con un ramo de flores, pero un vehículo le habría cerrado el paso, provocando que perdiera el control e impactara contra un camión.

El venezolano habría muerto de manera instantánea; las flores habrían quedado esparcidas en toda la vía. Su novia se apersonó en el lugar y contó que él iba a verla.

Compañeros de trabajo del joven lamentaron su pérdida, asegurando que era un hombre trabajador.

Noticia al Día / La Nación