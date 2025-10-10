Viernes 10 de octubre de 2025
Sucesos

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Al parecer, una prima la lanzó

Por Greily Nuñez

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una niña de 2 años, murió ahogada en un tanque de agua, en Chirgüita, Cojedes.

Presuntamente, la pequeña estaba bajo el cuidado de una señora de la tercera edad, quien al notar su ausencia comenzó a buscarla.

La búsqueda se extendió durante varias horas, hasta que una adolescente encontró a la niña dentro del tanque de mil litros, el cual se encontraba completamente tapado.

Funcionarios de Bomberos y Protección Civil, acudieron al lugar para prestar apoyo, mientras que detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Noticia al Día / El Aragüeño

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo

La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Noticias Relacionadas

Nacionales

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

El proyecto Dragón, considerado clave para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad, había avanzado lentamente debido a la incertidumbre generada por los cambios en las políticas de sanciones de EEUU hacia Venezuela y su empresa estatal, PDVSA
Sucesos

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Al parecer, fue interceptado por tres hombres
Sucesos

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Autoridades buscan al femicida
Sucesos

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Se desconocen las causas del accidente

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025