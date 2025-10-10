Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Una niña de 2 años, murió ahogada en un tanque de agua, en Chirgüita, Cojedes.

Presuntamente, la pequeña estaba bajo el cuidado de una señora de la tercera edad, quien al notar su ausencia comenzó a buscarla.

La búsqueda se extendió durante varias horas, hasta que una adolescente encontró a la niña dentro del tanque de mil litros, el cual se encontraba completamente tapado.

Funcionarios de Bomberos y Protección Civil, acudieron al lugar para prestar apoyo, mientras que detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

