Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Un niño de 9 años de edad perdió la vida al recibir una descarga eléctrica dentro de su casa, entre la calle 11 y 7.ª, carrera del sector Pueblo Nuevo Sur, en la ciudad de El Tigre, zona sur del estado Anzoátegui.

Al parecer, el pequeño utilizó una escalera para subir a la pared del inmueble con el objetivo de agarrar unas guayabas.

Sin embargo, las ramas rozaban el cableado del cerco eléctrico de seguridad que rodeaba la vivienda y el niño recibió la descarga.

​Los padres, al percatarse de la tragedia, actuaron de inmediato y bajaron el breaker o interruptor principal para cortar el flujo de electricidad y prestarle los primeros auxilios a su hijo.

El niño fue trasladado de urgencia a la sala de emergencia del Hospital General de El Tigre (HGDT), donde lamentablemente los médicos de guardia confirmaron su deceso debido a la electrocución.

Funcionarios de los organismos policiales y de Protección Civil se presentaron en el sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes que determinen las circunstancias exactas del trágico suceso. Las autoridades se encuentran evaluando las condiciones de instalación y mantenimiento del cerco eléctrico.

Noticia al Día / Yaracuy al Día