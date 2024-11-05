Falleció niño de seis años al caerle encima una maquinaria agrícola en Yaracuy

Félix Andrés Barragán Faneite, de seis años, murió este lunes 4 de noviembre al ser aplastado por un instrumento de material agrícola, conocido como rastra. El triste caso sucedió en el sector Totumillo, municipio Peña, estado Yaracuy.

Aparentemente, el niño estaba jugando pelota con su hermana cuando los padres escucharon gritos de auxilio y al asomarse notaron que el menor estaba atrapado con la herramienta agrícola.

Presumen que el accidente se produjo cuando el pequeño trataba de rescatar la pelota con la que jugaba debajo de la estructura de metal, la cual está en desuso y sin los discos colocados. Se desconoce cómo se desplomó la rastra sobre el pequeño.

Al niño le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital Rafael Rangel de Yaritagua, pero llegó sin signos vitales. Se conoció que el niño presentó heridas entre el pecho y la cabeza.

El cadáver fue ingresado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), donde los especialistas le practicaron la autopsia de ley para que familiares le dieran cristiana sepultura.

El caso fue notificado a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) delegación municipal Yaritagua, quienes se encargan realizar la experticia y la investigación correspondiente junto al Ministerio Público.

