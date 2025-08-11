Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Allegados a la familia venezolana fallecida durante la madrugada de este lunes 11 de agosto en un incendio registrado en dos inmuebles del Pasaje 13 Poniente, en Talca, Región del Maule, revelaron que la madre y sus tres hijos eran naturales de Maracay, capital del estado Aragua.

Las víctimas fueron identificadas como Norelys Salmerón, de 36 años; Kevin Rivas Salmerón, de 17; Deivis Rivas Salmerón, de 9; y Yanela Salmerón, de 3. Algunos vecinos pensaron que en el siniestro había muerto la abuela de los niños y no Norelys, porque era quien cuidaba a los niños para que la madre trabajara.

Leonardo Rivas, padre de los niños, quien labora en una carnicería en Talca se encuentra consternado por lo ocurrido.

El siniestro se desató cerca de las 1: 40 horas de la madrugada. Tras el control del fuego, el teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca, sostuvo que el personal policial y de Bomberos “logró constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos”.

Vecinos informaron que la familia tenía poco de haberse mudado a la zona donde ocurrió la tragedia.

La policía uniformada dio cuenta a la fiscalía de los hechos y el ente persecutor determinó que el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) investigue la causa basal de la emergencia.

