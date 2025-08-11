Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Vecinos informaron que la familia tenía poco de haberse mudado a la zona donde ocurrió la tragedia

Por María Briceño

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Allegados a la familia venezolana fallecida durante la madrugada de este lunes 11 de agosto en un incendio registrado en dos inmuebles del Pasaje 13 Poniente, en Talca, Región del Maule, revelaron que la madre y sus tres hijos eran naturales de Maracay, capital del estado Aragua.

Las víctimas fueron identificadas como Norelys Salmerón, de 36 años; Kevin Rivas Salmerón, de 17; Deivis Rivas Salmerón, de 9; y Yanela Salmerón, de 3. Algunos vecinos pensaron que en el siniestro había muerto la abuela de los niños y no Norelys, porque era quien cuidaba a los niños para que la madre trabajara.

Leonardo Rivas, padre de los niños, quien labora en una carnicería en Talca se encuentra consternado por lo ocurrido.

El siniestro se desató cerca de las 1: 40 horas de la madrugada. Tras el control del fuego, el teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca, sostuvo que el personal policial y de Bomberos “logró constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos”.

Vecinos informaron que la familia tenía poco de haberse mudado a la zona donde ocurrió la tragedia.

La policía uniformada dio cuenta a la fiscalía de los hechos y el ente persecutor determinó que el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) investigue la causa basal de la emergencia.

Lee también: Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Noticia al Día/Información de Emol.com

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Saime realizará operativo especial sin cita este sábado 16 de agosto

Saime realizará operativo especial sin cita este sábado 16 de agosto

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Noticias Relacionadas

Nacionales

Crecida del Río Orinoco afectó a más de 190 familias en Monagas

“Los niveles de afectación en varias comunidades fluviales del municipio Sotillo son bastante altos. 193 familias están anegadas en algunas viviendas”, expresó Luna durante el recorrido
Al Dia

Los bonos de agosto que están cayendo en Patria: Qué hacer si no le llegan

Generalmente, las asignaciones económicas son anunciadas a través de un mensaje de texto
Deportes

Luis Pérez lanza Zulianos FC, el primer equipo venezolano de fútbol conformado por creadores de contenido y artistas

Zulianos FC es un proyecto deportivo comandado por el creador digital marabino Luis Pèrez

Al Dia

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Los adultos y adultas mayores están a la espera en los próximos días del pago del Instituto Venezolano de los…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025