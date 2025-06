Familiares del joven Andrés Barroso buscarán la verdad de su muerte

La muerte en extrañas circunstancias del joven Andrés Daniel Barroso Suárez, no queda claro para sus familiares, quienes le exigen a las autoridades del CICPC profundicen en el caso.

Sus parientes buscan la verdad, todos quieren saber qué pasó, cómo ocurrieron los hechos, si no hay nadie involucrado cómo llegó a esa cañada y perdió la vida.

"Según el CICPC no hay culpables en este caso, pero hay muchas incongruencias que no nos dejan estar tranquilos. Las autoridades llamaron a declarar a la cumpleañera, pero la soltaron porque no hay pruebas que demuestren su relación con el caso o que ella tenga conocimiento de lo que pudo ocurrir, no hay nadie bajo investigación", relató su tía Yakeline Barroso para Noticia al Día.

La tía del joven Barroso detalló, que el cadáver fue hallado cerca de la cañada con una piedra en su cara y basura encima. "La autopsia reveló que su muerte fue por asfixia, y según los detectives, tenia la misma vestimenta con la que fue visto por última vez en la fiesta. Su teléfono se quedó en casa de su amiga y los detectives lo agarraron como evidencia".

Sus familiares seguirán presionando para que su muerte no quede impune "Si hay indicios de que a mi sobrino lo lanzaron a esa cañada y presumimos que fueron varias personas. Seguiremos en CICPC hasta que nos den respuesta, así nos salgan con groserías y alarguen el proceso de investigación", finalizó diciendo su tía Yakeline Barroso.

