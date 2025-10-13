Lunes 13 de octubre de 2025
FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

En el marco de la Operación Binacional Zona de Paz “Relámpago del Catatumbo”, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana…

Por Andrea Guerrero

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda
Foto: Instagram
En el marco de la Operación Binacional Zona de Paz “Relámpago del Catatumbo”, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron y desmantelaron un campamento clandestino en el sector Los Jovitos, parroquia San José, municipio Miranda, presuntamente utilizado para la reparación y construcción de embarcaciones artesanales vinculadas a actividades de interés criminalístico.

Durante las labores de patrullaje y reconocimiento, los uniformados hallaron el improvisado astillero, donde se incautaron diversos materiales y estructuras navales. Entre lo decomisado destacan: Tres (3) embarcaciones en uso, ocho (8) envases plásticos de 200 litros cada uno, con un total de 1.600 litros de gasolina, veintidós (22) tambores de 200 litros para almacenamiento de resina, siete (7) rollos de fibra de vidrio, treinta (30) tablas de madera tipo cedro, una (1) viga de carga para fabricación de embarcaciones.

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la vinculación del material incautado con redes delictivas que operan en la zona fronteriza.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la defensa del territorio y la lucha contra estructuras ilegales que amenazan la seguridad y la soberanía nacional.

Noticia al Día / FANB

