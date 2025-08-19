FANB desmanteló astillero clandestino en la Guajira venezolana

En el marco de la operación Relámpago del Catatumbo 2025, efectivos militares adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), durante labores de patrullaje e investigaciones de campo en el poblado de Cojoro, municipio Guajira, lograron detectar un astillero clandestino para uso de narcotraficantes.

En el lugar, habilitado en medio de densos manglares para no ser descubierto con drones o aviones, las autoridades castrenses localizaron una gran cantidad de materiales y herramientas, con las que se fabrican embarcaciones semi sumergibles de madera o fibra de vidrio.

Entres estos objetos resaltan una embarcación en proceso de construcción, una planta eléctrica de 16 HP, 10 tambores de resina para fibra de vidrio de 230 kg, 38 rollos de fibra de vidrio, cuatro sacos de talco secante, 12 rollos de tirro, 40 paquetes de hojillas para exacto y mil remaches de una pulgada.

También fueron encontrados 2500 clavos de dos pulgadas, ocho espátulas plásticas y cuatro metálicas, 19 discos de lija P80 de siete pulgadas, 12 discos de lija P80 de 4 ½”, 72 discos de corte de 4 ½”, 11 discos de corte de 7 pulgadas, cinco brocas para taladro, 40 bultos de rodillos y cinco mangueras de alta presión de 3 metros cada una.

Además, una máquina de soldar, una sierra circular para cortar madera, un esmeril, 11 brochas, 23 pernos de dos pulgadas, un rollo de polisombra, 09 mechas de taladro industrial, tres impermeables amarillos, 60 litros de toner, seis 06 tubos de PVC de 2 pulgadas, mil 500 tornillos de 2” y siete latas de cera desmoldante.

Noticia al Día