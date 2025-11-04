FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

Un campamento del narcotráfico fue encontrado y destruido en el sector Tres Bocas del municipio Jesús María Semprún, en el Sur del Lago, Zulia.

La información la dio a conocer el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, a través de sus redes sociales.

Hernández Lárez señaló que este operativo se realizó en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo en la Zona Binacional de Paz, en misiones de patrullaje, reconocimiento y escudriñamiento, empleando una Unidad de Reacción Rápida (Urra) de combate mixto, conformada por efectivos de la Fanb y órganos de Seguridad Ciudadana (OSC), precisó el medio Últimas Noticias.

Noticia al Día