FANB detiene a seis hombres por minería ilegal en zona fronteriza con Brasil

Este martes autoridades venezolanas detuvieron a seis hombres que se dedicaban a la minería ilegal en un sector del estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), así lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de su cuenta en X, el funcionario detalló que de los seis detenidos cinco son venezolanos y uno es colombiano, los cuales fueron arrestados durante labores de patrullaje terrestre de la FANB cerca de una comunidad indígena.

Además, se incautaron dos motobombas, dos alfombras, 10 metros de manguera de ocho pulgadas, una escopeta calibre 16 milímetros "sin seriales visibles", así como una planta eléctrica.

Todos estos materiales eran utilizados para actividades y trabajos de minería ilegal, de "devastación y destrucción del medio ambiente", indicó el funcionario.

Hace dos días, el funcionario informó sobre la destrucción en dos operativos, de tres campamentos, los cuales eran usados para la minería ilegal en Amazonas, uno de ellos en un área del Parque Nacional Yapacana, donde encontraron una planta eléctrica inoperativa, dos tapetes de alfombra, dos pares de botas, una colchoneta, un refrigerador y otros objetos.

La #FANB en la REDI N° 6 Guayana, a través de la ZODI N°63 Amazonas, empleando el CZGNB-63, día 101730ENE25, en labores de patrullaje terrestre por las zonas aledañas a la Comunidad Indígena de Carida, municipio Atabapo del Edo. Amazonas, específicamente por el sector Mata de… pic.twitter.com/fDrbBk4QRz — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 11, 2025

