Sábado 30 de agosto de 2025
Sucesos

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

La FANB ha intensificado sus operaciones en regiones estratégicas como Amazonas

Por Ernestina García

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas
En el marco de la operación "Maroa 2025″, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) logró incautar un cargamento de 204.72 kilogramos de marihuana en el estado Amazonas, reafirmando su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la protección del territorio nacional.

El hallazgo se produjo el pasado 29 de agosto en el sector Orare del municipio Atures, durante labores de patrullaje realizadas por una unidad mixta de combate.

Según el reporte oficial, la droga estaba distribuida en 220 envoltorios tipo panelas y oculta entre la maleza de un parque nacional bajo régimen de protección ambiental, lo que representa una grave violación a las normativas ecológicas y de seguridad nacional.

Las autoridades militares destacaron que esta acción forma parte de los esfuerzos continuos para blindar las zonas fronterizas y selváticas del país ante el avance de redes criminales transnacionales. En el comunicado, se reiteró que Venezuela es un "territorio de paz, libre de plantaciones endémicas de cocaína y marihuana", y que se mantiene una vigilancia activa para impedir el uso del suelo nacional como ruta o base de operaciones del narcotráfico.

La FANB ha intensificado sus operaciones en regiones estratégicas como Amazonas, donde la geografía compleja y la cercanía con fronteras internacionales han sido aprovechadas por grupos irregulares para actividades ilícitas. La Operación Maroa 2025, en este sentido, busca desarticular campamentos logísticos, rutas de tráfico y estructuras vinculadas a organizaciones armadas y narcotraficantes.

Noticia al Día/RRSS FANB

Temas:

