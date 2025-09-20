Viernes 19 de septiembre de 2025
Sucesos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

El rescate se efectuó en labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento en el sector Los Rosales de la parroquia La Concepción del municipio Jesús Enrique Lossada

Por María Briceño

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) adscritos al Comando de Zona Nro.11 del estado Zulia, lograron el rescate de un hombre secuestrado tras 24 horas de estar en cautiverio.

El rescate se efectuó en labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento en el sector Los Rosales de la parroquia La Concepción del municipio Jesús Enrique Lossada, en respuesta a una denuncia.

En el operativo, un sujeto integrante activo del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) "El Virolo", fue detenido. Asimismo, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo fusil automático modelo M24 calibre 5.56 x 45 milímetros, una pistola calibre .45 milímetros, 125 municiones sin percutir de diferentes calibres, cuatro cargadores de armas de fuego, dos radios portátiles, cinco motos, cuatro teléfonos celulares con información de interés criminalístico.

También se conoció, de acuerdo a la información difundida por la FANB en su cuenta de Instagram, que una camioneta fue recuperada y la misma era solicitada como robada.

El caso fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público. Al momento de la redacción de esta nota, se desconoce la identidad del ciudadano rescatado y del individuo aprehendido.

Noticia al Día con información de El Regional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
