Femme fatale: Captaba hombres por redes sociales, filmaba los encuentros íntimos y después los extorsionaba

Una joven que se dedica al delito de la extorsión fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), luego de una investigación en la que determinaron que capta hombres a través de sus redes sociales con el fin de citarlos, sostener encuentros íntimos que filmaba con una cámara escondida y chantajearlos a cambio de altas sumas de dinero.

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, destacando que la fémina se llama Keidy Alexandra Bastidas Medina, de 21 años de edad, señalada de ofrecer servicios sexuales mediante la Internet. Cuando logra una cita, graba el encuentro con su víctima y después la extorsiona para no publicar el video. Tras varias denuncias, fue detenida en el sector Los Hornos, municipio Libertador del estado Aragua.

Al momento de su aprehensión las autoridades de la policía científica le incautaron una camioneta de lujo blanca, marca Jeep, modelo Cherokee, placa AD320VK y un teléfono IPhone de última generación que fue clave para la investigación, ya que almacena el material fotográfico y audiovisual que hacía Keidy Alexandra Bastidas Medina con sus clientes. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 118 del MP.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico