Femme Fatale: Mató a su novio venezolano de una puñalada en Colombia

De una certera puñalada en el cuello fue asesinado por su pareja sentimental Leonardo José Parra Montiel, de 23 años de edad, hecho de sangre perpetrado hace dos días en el municipio Santiago de Tolú, departamento Sucre en Colombia. Por el homicidio fue detenida Bleidis Sofía Yanes Durán (25).

Varios medios colombianos informaron que el hecho se produjo mientras la pareja discutía acaloradamente, como casi siempre lo hacían. Durante el altercado, Leonardo José atacó a golpes a su novia y ella en respuesta, le asestó una certera puñalada en el cuello que lo dejó muerto de inmediato.

Un testigo del suceso intervino para vengar la muerte de su amigo Leonardo José pero resultó detenido por autoridades policiales de esa localidad colombiana. Tras el homicidio, docenas de vecinos se apostaron en las afueras de la vivienda donde ocurrió para linchar a Bleidis Sofía pero la fuerza policial lo impidió.

Ella fue detenida al igual que José Gregorio Fernández Zúñiga, de 36 años de edad, también de nacionalidad venezolana, en medio de un intenso operativo desplegado en Santiago de Tolú. Fernández Zúñiga atentó contra la vida de Bleidis Sofía hiriéndola en un brazo y durante su detención, también lesionó a un policía.

Este sujeto fue detenido por el delito de lesiones personales, mientras que Bleidis Sofía Yanes Durán fue trasladada a la IPS Tolú Salud, donde recibió atención médica y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Noticia al Día / Con información de Infobae