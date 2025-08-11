Fiscalía abre investigación en contra de un spa en Caracas que tiene cámaras ocultas para espiar a sus clientes

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó este fin de semana que serán investigados y sancionados los hechos ocurridos dentro de un spa ubicado en la Gran Caracas, en donde hay cámaras de seguridad instaladas en lugares estratégicos para vulnerar la intimidad de sus clientes.

En este sentido, el alto funcionario designó a la Fiscalía 82 Nacional en materia para la Defensa de la Mujer, con el propósito de investigar las denuncias hechas por la ciudadana Karolayn Sánchez a través de un video publicado en redes sociales, en el que asegura que en el local hay cámaras ocultas.

En el material, la denunciante afirma que el spa se ubica en un reconocido centro comercial caraqueño y que hay dispositivos que graban a personas que van a realizarse servicios íntimos como depilación corporal, exponiendo la integridad física y moral de las mujeres que acuden diariamente.

Noticia al Día / Con información del mpublicov