Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

El fiscal de la república, Tarek William Saab, informó este jueves sobre la detención de los responsables del asesinato de la joven Génesis Medina, de 21 años de edad, hallada enterrada el pasado fin de semana en los terrenos de una finca ubicada en el sector carbonero, municipio Veroes del estado Yaracuy.

Fueron identificados como George Rangel y Keiwart Rangel, quienes en el transcurso de los próximos días serán imputados por el delito de femicidio agravado . El alto funcionario explicó que la víctima mantenía una relación sentimental con uno de estos sujetos y que en medio de ese romance quedó embarazada.

Por tal motivo, fue obligada a ingerir pastillas para provocarle un aborto pero Génesis Medina se opuso. En consecuencia, la amordazaron, la estrangularon y luego la enterraron para no dejar evidencias. Desde entonces, las autoridades competentes en materia de seguridad de la entidad yaracuyana iniciaron una exhaustiva investigación que arrojó las detenciones de George y Keiwart Rangel.

Noticia al Día