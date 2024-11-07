Fue secuestro la desaparición del niño Ángel Epieyu

Un giro de 180 grados dio el caso del niño Ángel Epieyu. Su desaparición no se trató de algo fortuito, su desaparición se trató de un secuestro, así lo dieron a conocer fuentes cercanas para Noticia al Día.

La presunta banda criminal que sacó al niño de su propia casa, exigían la suma de tres mil dólares americanos.

Esta cifra era exorbitante para una familia tan humilde y de bajos recursos que solo tenían entre sus manos la fe puesta en un Dios grandísimo que nunca los desamparó.

En medio de esta escena tan perturbadora, solo se escuchaba el clamor de una madre que pedía tener de vuelta a su hijo.

La desaparición del pequeño Ángel Epieyu, fue tomado por los efectivos de la Unidad de Patrullaje Canino de Polimaracaibo, quienes comenzaron a profundizar en las investigaciones y ante su contundente presión, lograron que los secuestradores liberaran al niño en el barrio Los Tres Locos de la parroquia Venancio Pulgar.

Allí, fue encontrado el menor y de inmediato lo llevaron a un centro de salud para su valoración médica.

¿Quién estaría detrás de este secuestro?

Este secuestro tiene en desconcierto a la población marabina. Las autoridades siguen investigando y hasta los momentos no se descarta ninguna hipótesis, pero ¿Quién estaría detrás de este hecho, con qué intenciones lo harían y qué buscarían con secuestrar a un niño de una familia de bajos recursos? Si conocían su entorno, sabían que muy poco podían sacar de ellos, y aún así, ejecutaron el criminal accionar.

Ante tantas interrogantes, se espera que las autoridades actuantes se pronuncien al respecto e informen a la población los detalles de este caso.

Noticia al Día

Greily Núñez