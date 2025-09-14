Fuerte accidente vial en La Rotaria

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este domingo 14 de septiembre, en La Rotaria, parroquia Raúl Leoni de Maracaibo.

Al parecer, el conductor de un vehículo se desplazaba a toda velocidad por la referida vialidad con dirección hacia Los Bomberos, cuando perdió el control e impactó contra un árbol.

El fuerte impacto dejó malherido al chofer, quien fue socorrido por la ciudadanía que se encontraba cerca. Se conoció que el hombre, cuya identidad desconocen, fue llevado a un centro de salud cercano. A través de una grabación quedó evidencia cómo quedó el vehículo y la ayuda que recibió por parte de un camión cisterna para que no se prendiera en fuego.

Noticia al Día