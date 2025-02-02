Fuerte choque entre dos vehículos en la avenida Delicias de Maracaibo

Siguen los choques en la región maracaibera, aumentando las estadísticas y posicionándose entre las ciudades con más accidentes viales en el país.

Otro accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este domingo 2 de febrero, cuando dos vehículos impactaron en la avenida Delicias de Maracaibo, en Zulia.

Al parecer, uno de los carros era conducido por un menor de edad, quien iba a exceso de velocidad e impactó contra un taxista. Este último laboraba con un automotor eléctrico perteneciente a una empresa que ofrece servicios de transporte privado.

El fuerte choque dejó heridos a ambos conductores, pero, no fueron lesiones de gravedad, según indicaron a través de las redes sociales.

Este sería el accidente número cinco registrado por este medio digital durante el fin de semana.

Noticia al Día