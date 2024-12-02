Fuertes golpizas le asestaron a tres mujeres en el Zulia

Tres hombres fueron arrestados por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), por estar incursos en hechos de violencia contra la mujer.

Las agresiones se registraron en los municipios Maracaibo, Machiques de Perijá y Colón.



En el sector La Marina de la parroquia Libertad de Machiques, fue aprehendido Julio César Urdaneta Granadillo (26), por agredir físicamente a su pareja.

Urdaneta la agarró por el cuello y comenzó a golpearla en el rostro, al momento del arresto éste tomó una conducta hostil en contra de los uniformados.



En otro hecho, Emerson Javier Ruiz Gómez (30),fue detenido por agredir a una ciudadana en el sector Asociel de Santa Bárbara.

Este se abalanzó contra los oficiales con la intención de golpearlos y pretendiendo huir, saltó una cerca de bloque, sin embargo, la rápida acción de la policía permitió su detención.



Por último, en el barrio 19 de Abril de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo, fue apresado José Roberto Garcés González (28), por amenazar de muerte a una ciudadana con un machete.

Los detenidos quedaron en cada delegación del Cpbez y puestos a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa